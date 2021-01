In het Amsterdamse Wertheimpark is zondag de jaarlijkse Nationale Holocaust Herdenking. Vanwege het coronavirus is er dit keer geen publiek bij en de stille tocht die er traditiegetrouw aan voorafgaat, is afgelast.

Het einde van de Tweede Wereldoorlog is dit jaar 76 jaar geleden, net als de bevrijding van concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz dat bekendstaat als het internationale symbool van de Holocaust. In aanwezigheid van premier Mark Rutte en staatssecretaris Paul Blokhuis worden toespraken gehouden door de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema, Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib en voorzitter Jacques Grishaver van het Auschwitz Comité.



Tijdens de herdenking, die altijd op de laatste zondag van januari is, spreekt ook Rudi Cortissos. Hij overleefde samen met zijn vader de oorlog door onder te duiken, zijn moeder werd samen met 62 andere familieleden in Sobibór vermoord.



Vorig jaar bood premier Rutte tijdens de herdenking excuses aan voor de Nederlandse houding ten aanzien van de Jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog.