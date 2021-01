Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vrijdag twaalf en vijftien jaar gevangenisstraf geëist tegen de twee verdachten van een dodelijke schietpartij in de parkeergarage van The Bank, een kantoorgebouw aan het Rembrandtplein in Amsterdam. De 24-jarige Orpheo Gefferie uit Almere werd daar op 18 mei 2019 doodgeschoten.

Op de desbetreffende zaterdagochtend hield een groep mensen na het uitgaan nog een kleine afterparty in de parkeergarage. Uit camerabeelden blijkt dat bij de betaalautomaat een ruzie ontstond nadat een jongen probeerde voor te dringen. Gefferie, die ook met zijn vrienden in de garage was, leek de ruzie te willen sussen.

De twee verdachten, Darnell T. (22) en Erxinio L. (21), waren bij die ruzie betrokken. Op het bewuste moment zou L. tegen T. hebben gezegd om "dat ding te halen", waarna T. naar een auto liep en iets pakte wat op een wapen leek. Niet veel later schoot L. het slachtoffer in zijn nek. Gefferie overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

De 22-jarige T. kon kort na het incident worden aangehouden. De 21-jarige L. is sindsdien verdwenen. Hij staat internationaal gesignaleerd, maar er is nog geen spoor van hem te bekennen.

Het OM stelt beide verdachten terecht op verdenking van medeplegen van doodslag. Tegen de voortvluchtige L. is de maximale straf van vijftien jaar geëist. Tegen T. is twaalf jaar geëist, omdat hij een bepalende rol heeft gespeeld door het wapen uit de auto te halen en aan L. te geven.

De rechtbank houdt rekening met een tweede scenario waarin de ruzie een vooropgezet plan was. In dat geval zou de ruzie enkel een afleiding zijn geweest. Er heerst nog veel onduidelijkheid omdat getuigen geen informatie aan de politie geven. Daarom wordt er vooral naar de camerabeelden gekeken.

De uitspraak in deze zaak is op 5 maart.