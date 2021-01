De Haarlemmerstraat- en dijk in Amsterdam mogen autovrij blijven zolang dat nodig is om de coronamaatregelen te waarborgen, besliste de rechter vrijdag. Sinds de zomer van vorig jaar is die locatie autovrij om voetgangers meer ruimte te bieden. Omwonenden waren het er niet mee eens en stapten naar de rechter.

De Haarlemmerstraat- en dijk werden in augustus opnieuw ingericht. Auto's en scooters waren tijdelijk niet welkom, parkeerplaatsen werden opgeheven en fietsenrekken werden een kwartslag gedraaid.

De herinrichting was bedoeld om voetgangers meer ruimte te geven, aangezien bewoners en ondernemers in de straat zeiden dat het lastig was om 1,5 meter afstand te houden.

Toenmalig wethouder Sharon Dijksma (Verkeer en Vervoer) besloot daarom dat auto's alleen tussen 7.00 uur en 12.00 uur mochten laden en lossen. "Door op verschillende drukke plekken in de stad maatregelen te nemen zorgen we ervoor dat iedereen in Amsterdam zo veilig mogelijk van de zomer kan genieten", zei Dijksma toen.

Buurtbewoners vrezen juist meer ongelukken

Niet iedereen was blij met de nieuwe maatregelen. Zo zei Alice Ernerst, voorzitter van ondernemersvereniging BIZ Haarlemmerbuurt, tegen nieuwspartner AT5 dat ze juist vreesde voor meer ongelukken.

Door de vele fietsers in de straat zag ze vooral het eenrichtingsverkeer voor voetgangers als een probleem. "Als een voetganger zich realiseert dat hij op de verkeerde stoep loopt, steekt hij over zonder te kijken", aldus Ernerst.

Buurtbewoners stapten afgelopen week naar de rechter voor de ervaren parkeerhinder. Ze denken dat de huidige aanpassingen eigenlijk deel zijn van de plannen om de stad autoluw te maken.

De voorzieningenrechter heeft echter geoordeeld dat de gemeente de weg mag blijven afsluiten voor autoverkeer. Volgens de rechter is de maatregel nodig om de verspreiding van het coronavirus te verminderen. De hinder voor buurtbewoners en ondernemers is volgens de rechter in dat opzicht een bijzaak.