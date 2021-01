Een zestienjarige jongen is vrijdagavond op straat in zijn been gestoken op de Kousenbandstraat in het Amsterdamse stadsdeel Zuidoost. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis vervoerd.

De steekpartij vond rond 20.30 uur plaats. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. De politie kwam met meerdere eenheden ter plaatse en heeft in de omgeving onderzoek gedaan.

Vooralsnog is er niemand aangehouden. Getuigen worden opgeroepen contact op te nemen met de politie.