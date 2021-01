De bewoners van een studentencomplex aan de Zuiderzeeweg in Amsterdam hebben al vijf dagen last van de geur uit de nabijgelegen rioolput. Uit de rioolput stroomt afvalwater en ontlasting en zorgt voor veel overlast.

"De stank is er nog steeds", zegt student Lenja Moek die hier een woning huurt. "Ze zijn het nu aan het opruimen maar het was echt heel erg. Er lag een grote bruine drab hier over het hele stuk. De stank was niet te doen, het was zo ontzettend vies."

De Woonstichting De Key, de eigenaar van het complex heeft inmiddels de defecte rioolpomp gerepareerd. Volgens de woonstichting is het probleem ook veroorzaakt door de bewoners, die niet afbreekbare spullen hebben doorgespoeld.

Volgens de bewoners is er echter een structureel probleem. "Het stinkt nog steeds en je ziet dat er uit de put nog steeds wat opborrelt, dus ik denk dat het onderliggende probleem nog steeds niet is opgelost."

De Key laat weten dat ze morgen een zuigwagen stuurt die de put moet leegzuigen. Die was niet direct inzetbaar. Ook gaat de woonstichting bewoners verzoeken om geen afval door de wc te spoelen.