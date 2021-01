Burgemeester Femke Halsema heeft veel lof voor de manier waarop de politie tijdens de ongeregeldheden in de stad heeft opgetreden. Ook heeft ze een groot compliment voor alle Amsterdammers die zich aan de avondklok houden en de laatste dagen in actie kwamen. Dat zei ze donderdagmiddag tijdens de commissie Algemene Zaken in de gemeenteraad.

Terwijl het dinsdagavond in Osdorp uitliep op ongeregeldheden tussen jongeren en politie, bleef het in Zuidoost ondanks oproepen om te gaan rellen stil. In de avond verzamelden een groep bezorgde Zuidoost-bewoners zich bij station Bijlmer Arena om eventuele relschoppers op andere gedachten te brengen.

"De afgelopen dagen hebben we gezien hoeveel Amsterdammers in het geweer kwamen om hun buurt veilig te houden, om jongeren naar huis te sturen, om ervoor te zorgen dat er geen grootscheepse vernielingen hebben plaatsgevonden of konden plaatsvinden."

Volgens Halsema hebben inwoners en ondernemers met recht zorgen en angsten. "Bewoners rond het Museumplein hebben opgesloten gezeten in hun huizen en hebben moeten toekijken terwijl hun fietsen op straat werden gegooid. Dat geldt ook voor de ondernemers in Oost en in West die met zorg hebben toegekeken hoe jongeren over straat schuimden en vernielingen wilden aanrichten."

Politie moest onder meer optreden op het Museumplein

De politie moest de afgelopen dagen in actie komen op het Museumplein, de Indische Buurt en Osdorp vanwege onlusten.

Een groot deel van de Amsterdamse gemeenteraad vindt dat de politie dat goed heeft gedaan, en Halsema sluit zich daarbij aan: "De politie is overal bijtijds aanwezig, grijpt in en doet dat beheerst en proportioneel, gedecideerd waar nodig. Ook ik vind dat de Amsterdamse politie een enorm compliment verdient."