Na drie dagen van rellen en opstootjes was het woensdag voor het eerst weer rustig in Amsterdam. De politie meldt dat er geen incidenten zijn geweest. Speciale dank van de politie gaat uit naar verschillende initiatieven met buurtwachten die geholpen hebben om de rust te bewaren.

Na de rellen van afgelopen maandag op en rond de Molukkenstraat en een dag later in Osdorp, zijn buurtbewoners, belangengroepen, buurtinitiatieven, moskeeën, jongerenwerkers en veel andere mensen in actie gekomen om hun buurt voor rellen te behoeden.

In stadsdeel Zuidoost gingen buurtbewoners de straat op om jongeren die mogelijk gehoor wilden geven aan oproepen op sociale media om te gaan rellen aan te spreken.

Datzelfde gebeurde woensdag op Plein '40-'45, waar er bij jongeren op aangedrongen werd vooral geen onrust te veroorzaken. In Noord bewaarden onder anderen bestuursleden van twee moskeeën en andere buurtbewoners de rust op straat.

In veel gevallen gebeurde dat samen met agenten, aldus een woordvoerder van de politie. "Onze dank gaat uit naar al die buurtinitiatieven, het heeft zeker bijgedragen aan de rust."