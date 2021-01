Meerdere ondernemers hebben woensdag hun winkels in de PC Hooftstraat in Amsterdam dichtgetimmerd uit angst voor rellen en plunderingen. Sommigen van hen hebben betonblokken en zeecontainers voor de deur staan.

In de straat is woensdag hard gewerkt aan het barricaderen van de winkels. Ondertussen is zo'n driekwart van de gevels al dichtgetimmerd. "Wij doen dat om ons preventief te beschermen", zegt de manager van een kledingwinkel.

Door de winkels op deze wijze onbereikbaar te maken, denken de ondernemers dat een mogelijke geweldsdreiging zal afnemen.

Voorbijgangers vinden het onvoorstelbaar dat deze situatie zich hier voordoet. "Een absurde toestand", zegt een vrouw die in de winkelstraat werkt. "Nooit gedacht dat we dit in Nederland nog eens mee zouden maken." Andere buurtbewoners vinden het dichttimmeren van de panden te extreem.