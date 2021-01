De politie heeft woensdagochtend een lichaam van een vrouw aangetroffen in een woning in de Schelluinenstraat in Gaasperdam. De politie spreekt van "verdachte omstandigheden".

Het is vooralsnog onduidelijk of er sprake is van een misdrijf. Het is eveneens onbekend wat de "verdachte omstandigheden" precies inhouden.

Onderzoek van de recherche zal moeten leiden tot het vaststellen van de doodsoorzaak. De politie komt later met meer informatie.