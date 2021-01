Een 27-jarige automobilist is dinsdagavond aangehouden na een wilde achtervolging door het Amsterdamse stadsdeel Zuid. Hij reed tot 160 kilometer per uur. Zijn rijbewijs is ingevorderd en zijn auto is in beslag genomen.

Agenten die op de Ferdinand Bolstraat patrouilleerden, zagen de automobilist met hoge snelheid op de Stadhouderskade voorbijkomen. Meerdere politievoertuigen zetten vervolgens de achtervolging in.

De bestuurder probeerde aan de agenten te ontkomen door linksaf de Hobbemakade op te rijden en daar het gaspedaal zo ver mogelijk in te drukken. Via de Stadionweg, de Apollolaan en opnieuw de Hobbemakade probeerde hij te ontsnappen.

Uiteindelijk werd de automobilist op de Hobbemakade klemgereden. Agenten hebben hem vervolgens meegenomen naar het politiebureau.