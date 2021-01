Een telefoonwinkel aan de Bijlmerdreef in het Amsterdamse stadsdeel Zuidoost is dinsdagmiddag overvallen. Wat er precies is gebeurd en of er iets buit is gemaakt, is nog onduidelijk.

De overval op de telefoonwinkel vond rond 17.45 uur plaats. Hier zouden wapens bij zijn gebruikt.

De politie meldt dat ze op zoek is naar twee verdachten en roept getuigen op zich te melden.