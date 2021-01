Na de rellen en vernielingen in en rond de Molukkenstraat in Amsterdam-Oost van maandagavond, zitten nog steeds zes mensen vast. In totaal werden elf personen opgepakt, zo meldt de Amsterdamse politie dinsdag.

Tientallen jongeren verzamelden zich maandagavond rond het kruispunt van de Molukkenstraat en de Insulideweg. Er werd zwaar vuurwerk afgestoken en ruiten werden ingegooid. Ook probeerden relschoppers om een politiebusje om te duwen.

De politie en mobiele eenheid (ME) kwamen snel in actie tegen de relschoppers, waardoor het tegen 22.00 uur alweer redelijk rustig was in de wijk.

Diverse politici hebben met ontsteltenis gereageerd op de rellen. De politie roept mensen op om zich aan de coronaregels te houden en komende avond thuis te blijven.