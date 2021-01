De mobiele eenheid (ME) heeft maandagavond charges uitgevoerd op de Molukkenstraat in Amsterdam-Oost. In de straat werd vuurwerk afgestoken en werd de politie belaagd. Er zijn meerdere personen aangehouden.

"In de omgeving van de Molukkenstraat zijn we met veel eenheden aanwezig", zo laat de politie maandagavond weten.

"Er zijn vernielingen gepleegd en op dit moment zijn er acht personen aangehouden. Het is nog erg onrustig in de omgeving en we sluiten meerdere aanhoudingen niet uit."

Eerder op de dag bleek dat op verschillende plekken wordt opgeroepen om de avondklok te omzeilen en onrust te stoken op de Molukkenstraat.