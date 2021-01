Burgemeester Femke Halsema waarschuwt dat de autoriteiten in Amsterdam nieuwe ongeregeldheden niet zullen accepteren. Politie en justitie zijn volgens haar in opperste staat van paraatheid nu op sociale media wordt opgeroepen om ook maandag in Amsterdam te gaan rellen.

"Wij zijn overal op voorbereid en zullen het niet accepteren. Tegen ouders zou ik willen zeggen: hou je jongeren binnen. Tegen diegenen die het overwegen zou ik willen zeggen: doe het niet. Je maakt een ravage van je eigen stad, de stad waar je van houdt", zegt Halsema maandag in gesprek met AT5.

Op het Museumplein liep het zondag uit de hand en moest de politie met veel moeite zo'n vijftienhonderd illegale betogers van het plein verwijderen. "Bedroevend", reageert Halsema. "Je ziet dat mensen hardnekkig naar een locatie blijven komen waar ze niet mogen zijn en waar bovendien misbruik wordt gemaakt van de vrijheden die er zijn."

De burgemeester zegt deze week opnieuw in overleg te zijn met de politie over nieuwe, aangekondigde demonstraties. Een van de opties die op tafel ligt is het preventief afsluiten van het Museumplein. "Wij overwegen alle maatregelen op hun effectiviteit, dat geldt hier ook voor. Wat wij niet willen, is dat groepen relschoppers door de stad gaan zwerven."

Ook in Amsterdam liep het zondag uit de hand. Foto: ANP

'Wij zullen dit niet accepteren'

Bij eventuele nieuwe, verboden demonstraties zal volgens Halsema exact hetzelfde worden opgetreden als zondag op het Museumplein. "Wij zullen dit niet accepteren. Als mensen de behoefte hebben om op een vreedzame manier te demonstreren, volgens de coronaregels, dan kunnen ze zich bij ons melden en dan kijken wij of we het kunnen faciliteren. Maar dit, op het Museumplein, dat kan niet, dat accepteren we niet en daar zullen we elk weekend tegen optreden."

Halsema benadrukt dat ze niet wil dat demonstraties in diskrediet raken. "Er zijn ook mensen oprecht bezorgd, die van hun gewone demonstratievrijheid gebruik willen maken, maar ze moeten zich niet laten mengen met dit soort relschoppers en criminelen. Tegen de mensen die naar het Museumplein gaan en te goeder trouw zijn: ga er niet naartoe. Je mag er niet zijn en je wordt misbruikt door diegenen die willen vechten en crimineel gedrag willen vertonen."

Voor de ambtswoning van de burgemeester staat sinds zondagavond politiebewaking. De exacte aanleiding hiervoor zegt Halsema niet, maar ze kan haar functie als burgemeester nog "voluit" uitoefenen. "Het zijn voorzorgsmaatregelen en het hoort bij het werk. De politie, het Openbaar Ministerie en ik zijn volop aan het werk en wij zijn niet gehinderd in ons werk."