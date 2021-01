Hulpdiensten zijn zondagmiddag massaal uitgerukt na een melding van een schietpartij op de Pampuslaan op IJburg in Amsterdam.

Rond 13.40 uur werden er zo'n tien politiewagens, twee ambulances en een traumahelikopter opgeroepen.

Of er daadwerkelijk geschoten is en of er iemand gewond is geraakt, is nog niet duidelijk. Een woordvoerder van de politie zoekt nog uit wat er is gebeurd.

De traumahelikopter is inmiddels opgestegen.