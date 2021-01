Een man is in de nacht van zaterdag op zondag rond 5.10 uur neergeschoten op de Weegbreestraat in Floradorp in het Amsterdamse stadsdeel Noord.

Volgens omstanders werd het slachtoffer toen hij op straat liep in zijn been geraakt. De man is per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht.

De politie heeft de straat afgezet en doet sporenonderzoek. De schutter is nog voortvluchtig.