Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam heeft zich zaterdag, op de dag dat de avondklok ingaat, in een videoboodschap tot alle Amsterdammers gericht. Halsema noemt de huidige tijd een van de zwaarste periodes in de naoorlogse geschiedenis.

"We perken onze vrijheid nog eens in om elkaar te beschermen", aldus Halsema. "We vergeten niet dat Amsterdam en vrijheid onafscheidelijk zijn, dat ondernemen in het hart van deze stad zit en dat ook wij een voorbeeld kunnen zijn voor nieuwe generaties."

In de boodschap zegt de burgemeester dat, hoewel iedereen klaar zal zijn "met de muren van ons huis", de maatregelen nodig zijn om te voorkomen dat nieuwe varianten van het virus de overmacht krijgen.

"Misschien is dit het moment waarop de moeilijkste, zwaarste fase van deze crisis aanbreekt", vervolgt Halsema. "Een van de zwaarste periodes in onze naoorlogse geschiedenis. Daaraan valt niet te ontkomen. Niet door te vingerwijzen, ons hoofd in het zand te steken of te geloven in complotten."

In de boodschap blikt Halsema ook terug op eerdere generaties Amsterdammers. "Er is geen deel van onze stad waar veerkracht niet van generatie op generatie is overgegeven. Van de Jordaan tot de Javastraat, van het Geuzenveld tot Gein, van Kadoelen tot de Kolenkit. We kunnen met trots terugkijken op wat eerdere generaties hebben overwonnen", aldus Halsema.

Ook spreekt Halsema over de gevolgen van de maatregelen voor de jeugd: "Als je jong bent in Amsterdam, wil je voelen dat je leeft, 's nachts nog meer dan overdag." Ze roept op om hoopvol te blijven tijdens deze zware periode. De jongeren van de stad krijgen een speciale belofte: "Wij houden vol, Amsterdam wordt weer van jullie."