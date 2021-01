In het water bij Plein '40-'45 in Amsterdam Nieuw-West is vrijdagmiddag een lichaam aangetroffen. De politie heeft de omgeving afgezet.

Het lichaam werd rond 16.30 uur nabij de Krijn Breurstraat gevonden. Het lichaam wordt momenteel uit het water gehaald en geborgen.

Onderzoek moet uitwijzen wat er is gebeurd en of er sprake is van een misdrijf.