De Coentunnel richting Amsterdam-Noord is tijdelijk gesloten vanwege een ongeval. In de tunnel kwamen twee auto's in botsing met elkaar. Over mogelijke gewonden is nog niets bekend.

Het ongeval gebeurde rond 14.20 uur. Een van de auto's kwam tegen de muur van de tunnelbuis tot stilstand. Hulpdiensten zijn ter plaatse om assistentie te verlenen.

Een berger is opgeroepen om de auto's af te slepen. Het verkeer wordt omgeleid via de A8. Bus 36 van het GVB rijdt vanwege de aanrijding om.