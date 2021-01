De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema heeft vrijdagochtend zes verschillende souvenir- en tabakswinkels op de Nieuwendijk in Amsterdam voor onbepaalde tijd gesloten. In de panden werden materialen gevonden die bestemd zijn voor de handel in harddrugs.

De politie ontdekte dat alle zes winkels verpakkingsmaterialen en versnijdingsmiddelen bij dezelfde leverancier hadden besteld. Ook vonden ze weegschalen, meetapparatuur en verpakkingsmiddelen in de winkels. Dit zijn producten die vaak in de drugshandel worden gebruikt.

De panden zouden gebruikt worden om drugshandel te faciliteren. Dit is een overtreding van de Opiumwet. Alle panden zijn direct gesloten om een onveilige situatie voor de buurt te voorkomen.