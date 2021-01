De politie heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een man van de snelweg gehaald omdat hij over de vluchtstrook van de A9 liep. Volgens de man gaf het navigatiesysteem op zijn telefoon aan dat dat de snelste route van Amsterdam naar Utrecht was.

De politie kon de wandelaar in verband met het coronavirus niet direct in de auto meenemen naar de bebouwde kom. De man zei namelijk dat hij erg verkouden was.

De man is vanuit de dienstwagen van de politie begeleid. De agenten bleven achter hem aan rijden totdat hij op een veilige plek was.