De politie heeft donderdag een 35-jarige man opgepakt die het pand waarin The Black Archives en Vereniging Ons Suriname (VOS) in Amsterdam huizen, in december zou hebben beklad. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit.

Schilderingen van voorvechters van mensenrechten bleken donderdagochtend 3 december wit te zijn geverfd.

Ook waren op de deur van het pand stickers geplakt met de tekst: "Roetveegpiet is genocide". Een van de oprichters van The Black Archives noemde het een "racistische poging tot intimidatie".

De bekladders van de muurschilderingen waren door een beveiligingscamera gefilmd. Op de beelden was te zien dat de daders zo'n acht minuten bezig waren en na afloop een foto maakten.

De opgepakte man wordt verdacht van vernieling. Hij zit nog vast voor verhoor.

De muurschilderingen zijn inmiddels weer hersteld.