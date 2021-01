My Red Light, een bordeel op de Wallen dat door de gemeente Amsterdam wordt gefaciliteerd en door sekswerkers wordt gerund, gaat definitief dicht. Door de coronamaatregelen is de huur niet meer te betalen, meldt Het Parool woensdagavond.

"We zijn er behoorlijk stuk van dat we dit initiatief niet overeind hebben kunnen houden. Het is ook verdrietig voor de fantastische groep sekswerkers en beheerders", laat de raad van toezicht weten.

Het bordeel bestaat uit vier panden aan de Oudezijds Achterburgwal en Boomsteeg en is in 2017 geopend. Het doel van het bordeel is dat sekswerkers hun eigen baas zijn en pooiers buiten de deur worden gehouden.