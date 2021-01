Verschillende politieke partijen in Amsterdam, waaronder het CDA en de SP, hebben maandag een debat aangevraagd over de uit de hand gelopen demonstratie van zondag op het Museumplein.

Op de verboden betoging tegen het huidige coronabeleid kwamen circa tweeduizend mensen af. Een groot aantal van hen weigerde gehoor te geven aan de herhaaldelijke oproep van de politie om het plein te verlaten. De ME kwam vervolgens in actie om de actievoerders van het plein te drijven.

"Het is goed om te weten wat de overwegingen van de burgemeester (Femke Halsema, red.) zijn geweest om te handelen zoals het gisteren gegaan is. Had voorkomen kunnen worden dat het zo uit de hand loopt?", vraagt CDA'er Diederik Boomsma zich af.

"Het is vreselijk hoe het is gelopen. Met een ploertendoder een paard verwonden, stenen gooien naar de politie. Het is echt bedroevend. Dit moeten we niet nog een keer willen, maar er zullen nog wel meer van dit soort demo's komen", aldus Boomsma.

Erik Flentge van de SP snapt de demonstratie wel. "Ik gun iedereen een goed protest tegen Rutte, want ik heb ook wel vragen over zijn beleid, maar je moet weg als er een noodbevel is. Als je dan gaat rellen, verlies je mij, en ik denk heel Amsterdam en ook de rest van Nederland."

"Stenen gooien naar de ME, ik zag extreemrechtse gasten de Hitlergroet brengen", vervolgt Flentge. "Zij verdienen wat mij betreft een flinke klap met een gummiknuppel. Ik heb veel beelden terug gezien en de politie greep zover ik kon zien adequaat en professioneel in."