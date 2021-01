De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag een feest in een bedrijfspand aan de Joan Muyskenweg in de Amsterdamse wijk Overamstel beëindigd. Agenten hebben 64 feestvierders op de bon geslingerd vanwege het overtreden van de coronaregels.

Agenten controleerden het bedrijfspand rond 4.15 uur nadat er meldingen van buurtbewoners waren binnengekomen. Voor het pand stonden meerdere taxi's en in een van de kantoorpanden brandde feestverlichting. Ook klonk er muziek.

Binnen troffen agenten 64 mensen aan. "De ruimte waar zij zich bevonden, was te klein om voldoende afstand te kunnen houden", meldt de politie.