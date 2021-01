De gemeente Amsterdam roept mensen op om zondag niet naar de stad te komen om te demonstreren tegen het kabinet en het huidige beleid. De demonstratie is door de organisator afgelast, maar via sociale media laten mensen weten toch te willen komen. Agenten zijn naar het Museumplein gekomen.

Organisator Michel Reijinga wilde in eerste instantie demonstreren op het Museumplein, maar dat stond de gemeente niet toe. Wel mocht het protest met maximaal vijfhonderd deelnemers in het Westerpark gehouden worden.

Reijinga was het daar niet mee eens: "Ik kan de veiligheid op het Westerpark niet garanderen, omdat het aantal bezoekers dat wil komen groter is dan vijfhonderd." Hij stapte naar de rechter, maar die stelde de gemeente in het gelijk.

Het protest werd daarop afgeblazen. "Hierdoor vervalt ook mijn verantwoordelijkheid als organisator", verklaarde Reijinga eerder.

De gemeente laat zondagochtend weten dat er geen toestemming is om de afgelaste demonstratie alsnog door te zetten. "De driehoek zal deze demonstratie op andere locaties in de stad niet toestaan", schrijft de gemeente op Twitter. Mensen wordt aangeraden thuis te blijven.