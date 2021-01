De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) en politie moesten zaterdagmiddag in actie komen, omdat in de Admiralengracht in het Amsterdamse stadsdeel West een explosief was gevonden.

Magneetvissers vonden het voorwerp en haalden hem uit het water. Ze waren er snel van overtuigd dat het een explosief was.

Een explosievenverkenner van de politie dacht er ook zo over. De EOD heeft de granaat onderzocht en daarna meegenomen naar het Westelijk Havengebied. Daar is het explosief tot ontploffing gebracht.

Het ging om een oude brisantgranaat. "De ontsteker zat er nog in, dus het was echt nodig dat iemand met vakkennis ernaar ging kijken", aldus een politiewoordvoerder.