Een gezondheidswinkel aan het Bos en Lommerplein in het Amsterdamse stadsdeel West is zaterdagavond overvallen. Niemand raakte hierbij gewond. De politie is nog op zoek naar de daders.

De overval vond rond 18.00 uur plaats. Volgens een politiewoordvoerder zijn de verdachten tieners. Ze bedreigden het personeel met een mes en gingen er met buit vandoor.

De politie heeft in de omgeving naar de overvallers gezocht, maar niemand aangetroffen. Mensen die meer over de overval weten, worden verzocht contact op te nemen.