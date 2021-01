Met behulp van een drijvende kraan is de fietsbrug 2274 vrijdagavond weggetakeld van zijn oorspronkelijke plek over de Oostertoegang, achter het Centraal Station. De brug wordt over een aantal jaar opnieuw gebruikt in het groeiende Buiksloterham.

Bij de oude plek van brug 2274 aan de De Ruijterkade wordt een nieuwe aanlanding voor de IJplein-pont gebouwd, de fietsbrug over de Oostertoegang moet daarom breder worden. De nieuwe brug gaat lijken op de oude brug en wordt ook ontworpen door dezelfde architect.

De oude brug is met de drijvende kraan naar het Johan van Hasseltkanaal gevaren. Bij een informatieterrein van de gemeente over Buiksloterham is de brug weer aan land gegaan. Brug 2274 ligt daar de komende jaren opgeslagen totdat hij weer nodig is om een van de kanalen van Buiksloterham te overspannen.

Eerder werd ook de oude 'autobrug' over de Oostertoegang al weggetakeld. Die brug heet nu de Gevlebrug in ligt (na te zijn opgeknapt) in de Houthavens.