Amsterdam UMC onderzoekt de mogelijkheid om masterstudenten geneeskunde versneld bij te scholen zodat zij kunnen bijspringen op de verpleegafdeling.

De druk op het zorgpersoneel is zo hoog dat veel behandelingen en operaties van niet-coronapatiënten telkens worden uitgesteld, terwijl masterstudenten bijna twee jaar moeten wachten om ervaring op te doen tijdens hun coschappen.

Zo moet masterstudent geneeskunde Judith van Zwol vijftien maanden wachten totdat ze haar coschappen kan gaan lopen. Hierdoor kan ze niet verder met haar studie, terwijl ziekenhuizen hulp juist goed kunnen gebruiken.

Het Amsterdam UMC wil daar nu op inspelen door juist deze groep studenten speciale trainingen te gaan geven, zodat zij kunnen helpen de benodigde inhaalslag te maken in de niet-coronazorg. Ze leren dan allerlei vaardigheden die nodig zijn om op de verpleegafdeling te kunnen helpen.

"Deze masterstudenten zullen zich dan bezighouden met de zogenaamde voorbehouden handelingen", vertelt chirurg Jaap Bonjer van Amsterdam UMC. "Je moet dan denken aan het afnemen van bloed, het inbrengen van een infuus, medicatie voorbereiden en uitdelen of bijvoorbeeld wondverzorging."

Momenteel worden de mogelijkheden voor deze trainingen nog onderzocht binnen Amsterdam UMC. Het is namelijk nog maar de vraag of er überhaupt ruimte is om deze omscholingscursussen te organiseren. Volgens Bonjer heeft dat te maken met de grote zorgen over de Britse variant van het virus.