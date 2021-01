Twee huurders van appartementen in de Rivierenbuurt in Amsterdam hoeven nog maar 40 procent van de huur over te maken naar de eigenaar. In het leidingwater van hun woningen zit veel te veel lood en omdat de verhuurder geen aanstalten maakte om daar iets aan te doen, stapten zij naar de rechter.

De rechter gaf hun deze week gelijk. Al in januari 2020 schreef de Bewonersvereniging dat er mogelijk te veel lood in het drinkwater van de appartementencomplexen zat.

De twee huurders lieten vervolgens een meting uitvoeren. In een van de woningen werd 36 microgram lood per liter drinkwater vastgesteld, daar waar de norm 10 microgram is. Bij de tweede woning ging het zelfs om 245 microgram.

Het bedrijf dat namens de verhuurder optreedt, zei in de rechtbank dat de verenigingen van eigenaren (vve) geen toestemming gaf om de loden leidingen te vervangen. Toch oordeelde de rechter dat het bedrijf zich niet achter de trage besluitvorming van de vve's kan verschuilen.

Ook andere argumenten van het bedrijf werden door de rechter van tafel geveegd. De twee huurders krijgen daarom een huurkorting van 60 procent, tot de leidingen vervangen zijn.