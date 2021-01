Verslavingsinstelling Jellinek vraagt zich af of het een goede idee is om toeristen in Amsterdam in de toekomst uit de coffeeshops te weren. Jellinek is bang voor straathandel, kwetsbare jeugd en wiet van slechte kwaliteit, die dus gevaarlijker is.

Burgemeester Femke Halsema presenteerde vorige week de plannen voor een nieuw coffeeshopbeleid. Onderdeel daarvan is het weren van buitenlandse toeristen uit coffeeshops. De voornaamste reden is de overlast van zogenoemde drugstoeristen, die met name de binnenstad al jaren in hun greep houden.

Tom Bart, preventiemedewerker bij Jellinek, is bang dat men gaat rommelen met synthetische stoffen waarvan niet bekend is wat de risico's zijn.

"Als je wiet van slechte kwaliteit hebt, dan kun je er bijvoorbeeld synthetische THC op spuiten, waardoor de wiet wat betere kwaliteit krijgt, maar eigenlijk gevaarlijker wordt. In veel gevallen lijken de gezondheidsgevolgen groter te zijn dan bij THC, de werkende stof in cannabis", waarschuwt Bart.

Jellinek maakt zich ook zorgen om kwetsbare jongeren die door het toeristenverbod weleens sneller de drugshandel in kunnen worden gezogen.

Derde van drugs-ambulanceritten cannabisgerelateerd

Volgens Bart ondervindt Amsterdam al langer hinder van 'drugstoeristen'. Volgens de preventiemedewerker is ongeveer een derde van de ambulanceritten die met drugs te maken hebben cannabisgerelateerd. Hij vraag zich af of dat gaat toenemen of afnemen, vanwege de aanwezigheid van deskundig getraind personeel in coffeeshops.

Voorlopig gaat het nog om een plan. De burgemeester gaat er eerst nog over in gesprek met de gemeenteraad. Het duurt volgens Halsema nog zeker een jaar voordat er stappen kunnen worden gezet.