De politie is op zoek naar getuigen die hebben gezien hoe op vrijdag 4 december een zeventienjarige Amsterdammer gewond raakte bij een steekpartij. Het is voor de politie niet duidelijk wat de aanleiding is voor het incident.

De steekpartij gebeurde rond 19.30 uur op Geldershoofd, nabij buurtcentrum No Limit en metrostation Ganzehoef/de Elsrijkdreef. Het slachtoffer heeft volgens de politie de "nodige" operaties ondergaan en maakt het naar omstandigheden inmiddels goed.

Uit camerabeelden in de omgeving blijkt dat er vlak voor het incident meerdere personen, vermoedelijk jongens, in de buurt waren. De politie heeft met een aantal van hen gesproken, maar is nog op zoek naar personen die ze nog niet hebben kunnen spreken.

Hen wordt verzocht contact op te nemen via 0900-88 44 of anoniem via 0800-7000.