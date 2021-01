De drijvende harten in de Oudezijds Voorburgwal en Oudezijds Achterburgwal in het centrum van Amsterdam, waarmee bezoekers gevraagd worden om afstand te houden, zijn weggehaald en komen niet meer terug. Het stadsdeel heeft de vergunning niet verlengd.

De harten waren door ondernemers geplaatst. Ondernemersverenging BIZ Burgwallen reageert teleurgesteld. Voorzitter Cor van Dijk vindt dat de gemeente laat blijken weinig waardering te hebben voor de initiatieven van de ondernemers.

Een woordvoerder van stadsdeel Centrum bevestigt dat er niet voor gekozen is om de vergunning te verlengen. Dat zou vooral te maken hebben met de veiligheid. "In de tijd van drukte is het voorgekomen dat mensen op de harten gingen springen. Het was niet op alle momenten veilig. En we willen de grachten terugbrengen naar de originele staat. We zijn wel hartstikke blij geweest met het initiatief."

Van Dijk zegt dat het inderdaad is voorgekomen dat iemand op de kussens, waar de harten op drijven, heeft gestaan. "Dit komt door de afwezigheid van handhaving en sociale controle. Desondanks grijpt de gemeente het sporadisch springen op onze harten aan om de vergunning niet te verlengen."

De ondernemers hadden de harten tijdens de jaarwisseling al weggehaald vanwege het risico op vernieling.