De politie doet woensdag in het opsporingsprogramma Bureau 020 een oproep aan bewoners van de Westerparkbuurt die bewakingscamera's aan hun huis hebben hangen. In het onderzoek naar de beschieting van een woning aan de Waterkersweg van begin november hoopt de politie dat omwonenden informatie willen delen die van belang kan zijn.

In de nacht van 8 op 9 november rond 4.00 uur werd geschoten op de galerij van een appartementencomplex aan de Waterkersweg. Op onder meer de straat en in het trappenhuis werden hulzen en kogels teruggevonden. Een van de kogels sloeg in bij een raam bij de centrale trap, maar er werd ook een woning beschoten terwijl daar een moeder en twee van haar zoons liggen te slapen.

"De schutter of schutters moeten op de galerij hebben gestaan, omdat ook daar hulzen worden gevonden. Meerdere kogels vliegen door de deur van de woning. Een kogel is zelfs in de slaapkamer terechtgekomen waar op dat moment de moeder van het gezin lag te slapen", zegt Jelmer Geerds van de politie Amsterdam.

Na de beschieting renden de mannen over de Van Hallstraat en sloegen ze de Waterleliegracht in. Een getuige zag hen rennen toen ze aan het einde rechtsaf gingen richting de Waterkeringweg.

"De bewoners hebben geen idee waarom hun appartement beschoten is. Wij hopen dat er mensen zijn die denken te weten waarom dit gezin doelwit was en wie er verantwoordelijk zijn", aldus Geerds.

Om erachter te komen wie op de woning geschoten heeft, roept de politie buurtbewoners met een bewakingscamera op hun beelden van die nacht terug te kijken. Deze kunnen worden geüpload via een tipformulier op de site van de politie.