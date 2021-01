De politie heeft nieuwe aanwijzingen dat de 33-jarige Serdar Ay die in oktober in de Amsterdamse wijk Osdorp werd doodgeschoten mogelijk niet het beoogde doelwit was.

De recherche hield er na het schietincident al direct rekening mee dat mogelijk de verkeerde persoon was doodgeschoten, omdat het slachtoffer die nacht in een geleende Volkswagen Polo reed.

"Onder de zwarte Volkswagen Polo waar Ay de nacht van zijn dood in reed, hebben wij een peilbaken aangetroffen, een apparaatje waarmee je een auto kunt volgen", zegt Lex van Liebergen van de politie Amsterdam.

Ay werd in de nacht van 19 op 20 oktober neergeschoten. Hij werd zwaargewond aangetroffen op de stoep tussen de Vreedenhaven en de Hoekenes. Zijn verwondingen waren zo ernstig dat hij enkele uren later in het ziekenhuis overleed.

"Degene van wie Ay de auto had geleend wist hier niets van af. Dat versterkt bij ons het idee dat niet Ay, maar die persoon het beoogde slachtoffer was", zegt de woordvoerder. De twee vermoedelijke schutters waren na het incident via de berm aan de Hoekenesgracht richting de Osdorperban gevlucht.

De daders worden nog altijd gezocht. Of de schutters op de Osdorperban naar links zijn gevlucht richting de Baden Powellweg of naar rechts richting Meer en Vaart is nog altijd onduidelijk. Ook daar zou de politie graag informatie over ontvangen.