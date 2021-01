De Amsterdamse wethouder Marjolein Moorman (Onderwijs) heeft dinsdagavond gevraagd om financiële steun voor scholieren. Ze vindt dat de achterstanden bij leerlingen heel groot zijn geworden.

Dat zei ze in het televisieprogramma M, dat werd uitgezonden na de persconferentie van premier Mark Rutte. "Ik hoopte ook dat hij zou zeggen, na het steunpakket wat hij had aangekondigd voor economische sectoren, dat er dan ook een steunpakket zou komen voor het onderwijs, maar dat bleef helaas uit."

Moorman vindt het belangrijk dat daarover nagedacht wordt. "Wat er nu met het onderwijs gebeurt, dat is dramatisch. Dat scholen zo lang gesloten blijven. Het is begrijpelijk, gezien de situatie waar we in zitten, maar het is wel dramatisch voor de leerprestaties van kinderen. En met name kwetsbare kinderen die ook echt werden genoemd. Daar zal echt een plan voor moeten komen."

De wethouder heeft daarom met andere onderwijswethouders een brandbrief gestuurd naar minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs). Moorman vindt onder meer dat bijles goedkoper moet worden voor ouders met een lager inkomen.