De portretten van zwarte voorvechters van mensenrechten zijn dinsdag weer hersteld op de muren van het pand van Vereniging Ons Suriname (VOS) en The Black Archives in Amsterdam. De portretten werden begin december wit geschilderd. Op de deur van het pand aan de Zeeburgerdijk werden stickers geplakt met de tekst 'roetveegpiet is genocide'.

Meteen na de bekladding werd de witte verf door een grote groep vrijwilligers van de muur van het pand gespoten. De portretten, gemaakt op initiatief van The Black Archives, raakten echter zwaar beschadigd. Met hulp van Stichting DOEN konden de schilderingen dinsdag hersteld worden.

VOS-voorzitter Vincent Soekra zegt blij te zijn met het herstel. Naar alle waarschijnlijkheid worden er extra bewakingscamera's bij het pand van VOS geplaatst. De vereniging heeft daar met de gemeente over gesproken.

Volgens Soekra is het belangrijkst dat de daders van de bekladding door de politie worden opgepakt. Tot nu toe is dat niet gebeurd.