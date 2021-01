De vestigingen van de ABN AMRO op het Buikslotermeerplein en het Osdorpplein in Amsterdam sluiten in maart, zo laat de bank dinsdag weten.

Volgens ABN AMRO is het voor klanten steeds minder noodzakelijk om een bankkantoor te bezoeken. Het aantal klanten dat langskwam zou elk jaar afnemen.

Beide panden zullen verkocht worden. Daardoor heeft de bank straks nog maar één vestiging in de stad, die is gevestigd op het Leidseplein. ABN AMRO benadrukt daarnaast telefonisch en via videobellen bereikbaar te zijn.

De sluiting zou volgens de bank niet tot ontslagen leiden.