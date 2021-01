De Albert Heijn op het Frederiksplein in het centrum van Amsterdam is dinsdagochtend door twee mannen overvallen. De politie is naar het tweetal op zoek.

De overvallers kwamen de supermarkt rond 7.45 uur binnen. Ze zijn na de overval in de richting van metrostation Vijzelgracht gevlucht.

De politie heeft de signalementen van beide mannen verspreid. De eerste overvaller heeft een baardje, draagt een donker bomberjack en heeft een rode joggingbroek aan. Hij heeft een tas van de Albert Heijn bij zich.

De tweede verdachte heeft een getinte huidskleur, draagt een donkere jas en een blauw mondkapje.