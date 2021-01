De politie heeft maandagavond na een inval in een woning in de Javastraat in Amsterdam-Oost een man aangehouden. Agenten gebruikten een stormram om de woning binnen te komen.

Over de aanhouding wil de politie verder niets kwijt. Het gaat om een lopend onderzoek. Er zijn verder ook geen details van de verdachte bekendgemaakt.

Volgens een woordvoerder van de politie wilde de man de deur niet opendoen en werd daarom de stormram gebruikt.

Het team forensische opsporing van de politie heeft de woning later doorzocht.