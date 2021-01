De maximumsnelheid in de Amsterdamse Kattenburgerstraat gaat omlaag naar 30 kilometer per uur. Daarmee hebben de massale protesten tegen de plannen van de gemeente voor een deel gewerkt. De gevreesde knip in de Oostertoegang, waardoor er meer auto's door de straat zullen rijden, gaat wel door.

Naast de snelheidsverlaging wordt de rijbaan van de straat een stuk smaller en wordt die verschoven, waardoor de rijbaan verder van de huizen af komt te liggen. Dat schrijft waarnemend verkeerswethouder Victor Everhardt maandag in een brief aan de gemeenteraad. Door de maatregelen zou de geluidsoverlast voor bewoners beperkt moeten worden. De lagere snelheid draagt bij aan een betere luchtkwaliteit.

Buurtbewoners protesteerden eind 2019 en begin 2020 tegen de verkeersplannen van de gemeente. Als onderdeel van het programma Amsterdam Autoluw komt er meer eenrichtingsverkeer aan de oostkant van het Centraal Station. De verwachting is dat er daardoor veel meer automobilisten gebruik gaan maken van de Kattenburgerstraat. Het kan tot wel 30 procent drukker worden, zo was een eerste schatting.

Al eerder werden de overlastbeperkende maatregelen door de gemeente voorgesteld, maar nu zijn die ook vastgelegd in een nota. Die nota komt ter inspraak te liggen en zodra die eindigt, wordt de nota definitief gemaakt. Met de herinrichting van de Kattenburgerstraat moet in 2023 begonnen worden. Een jaar eerder wordt het eenrichtingsverkeer al ingevoerd.