160 mensen hebben zich aangemeld om dinsdagavond iets te zeggen tijdens een inspraakavond over de aanleg van windmolens in en rond Amsterdam, zo laat gemeente maandag weten aan AT5.

Het is nog onduidelijk wat zij precies willen zeggen, maar alles wijst erop dat het merendeel van deze groep tegen de komst van de windmolens in de omgeving is.

Vorige week protesteerden bewoners van IJburg tegen de plannen voor een aantal windmolens in het IJmeer. Ze vrezen onder meer voor geluidsoverlast en gezondheidsschade.

Meer dan zesduizend bewoners hebben inmiddels een petitie ondertekend met daarin het verzoek de windturbines elders te laten plaatsen. Maandag verzamelde een groot deel van de tegenstanders zich op de Bert Haanstrakade.

De inspraakavond gaat niet alleen over de komst van windmolens op IJburg, maar over de planning van alle turbines in Amsterdam. Insprekers krijgen normaal gesproken drie minuten de tijd. Dit zou betekenen dat er morgenavond 480 minuten ingesproken gaat worden. De gemeente laat weten "dat daar waarschijnlijk wel iets aan gedaan gaat worden".

De inspraakavond bij de raadscommissie Financiën, Economische Zaken en Duurzaamheid (FED) begint dinsdag om 19.30 uur.