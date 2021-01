Een fietser en een politieauto zijn maandagochtend op elkaar gebotst op de kruising van de Marnixstraat en de Elandsgracht in Amsterdam. De weg is momenteel afgesloten. Omdat de politie bij het ongeluk betrokken is, doet de Rijksrecherche onderzoek.

Het ongeluk gebeurde rond 7.30 uur. Het Openbaar Ministerie (OM) kan verder nog niet veel over het ongeval zeggen, behalve dat de fietser gewond naar het ziekenhuis is overgebracht.

Het tramverkeer wordt omgeleid.

Begin januari raakte er ook een politieauto betrokken bij een ongeluk met een fietser op de Rozengracht. De fietser raakte hierbij zwaargewond.