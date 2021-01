In een bedrijfspand aan de Den Brielstraat in Bos en Lommer is zondagochtend brand uitgebroken. De rookwolken zijn vanuit een groot deel van Amsterdam goed te zien. De brandweer is met flink wat wagens uitgerukt om te blussen.

De brand ontstond rond 9.00 uur. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Ook is het nog niet duidelijk of er gewonden zijn.

Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren te sluiten en mechanische ventilatie uit te schakelen.