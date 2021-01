Drie auto's aan de Werengouw in het Amsterdamse stadsdeel Noord zijn in de nacht van zaterdag op zondag beschadigd geraakt door een brand. De oorzaak van de autobrand is onbekend, maar brandstichting wordt niet uitgesloten.

De melding kwam rond 1.00 uur binnen. De brand ging gepaard met een enorme rookontwikkeling.

Zeker twee andere auto's, die ernaast stonden geparkeerd, zijn ook beschadigd geraakt.