Bij een ongeval op de Muntbergweg in het Amsterdamse stadsdeel Zuidoost zijn zaterdagavond twee gewonden gevallen, nadat een auto daar over de kop was gevlogen.

Het vermoedelijk eenzijdige ongeval vond plaats rond 21.30 uur. De brandweer heeft de bestuurder uit de auto geknipt. De gewonden zijn overgebracht naar het ziekenhuis.

De weg is enige tijd afgezet geweest voor onderzoek. Hoe het ongeluk kon gebeuren wordt onderzocht.