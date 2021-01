Vier mannen die ervan verdacht worden eind augustus een homoseksuele man te hebben mishandeld en uitgescholden aan de Nieuwendijk, hebben zich vrijdagmiddag op het politiebureau gemeld. Ze worden later gehoord.

De politie verspreidde via het AT5-programma Bureau 020 beelden van de vier. Omdat ze inmiddels bekend zijn, heeft AT5 de beelden verwijderd.

Het slachtoffer was maandag 31 augustus aan het winkelen met een vriendin. Hij liep naar binnen bij een sportwinkel aan de Nieuwendijk. Op de beelden zijn de vier verdachten wachtend bij de kassa te zien, terwijl een van hen iets afrekent.

Toen het slachtoffer langs het viertal de zaak in liep, leek een van de verdachten al wat te roepen. Even later kwam de jongen met zijn vriendin weer richting de uitgang lopen en kreeg hij beledigende opmerkingen naar zijn hoofd geslingerd, onder meer in relatie tot zijn seksuele geaardheid.

"De vier mannen schelden hem onder andere uit voor homo en hij krijgt tal van andere verwensingen naar zijn hoofd toe geslingerd", zegt Marijke Stor van de politie Amsterdam. "Het slachtoffer en zijn vriendin verlaten de winkel, maar het groepje mannen komt achter ze aan."

Slachtoffer werd aangevallen door de mannen

Op straat tussen het winkelend publiek ontstond een ruzie. Het slachtoffer werd opnieuw uitgescholden in relatie tot zijn seksuele geaardheid. Op een gegeven moment liep de situatie uit de hand en werd het slachtoffer aangevallen door de mannen. Ze sloegen en schoppen hem zelfs als hij al op de grond ligt.

De vriendin van het slachtoffer probeerde te helpen. Een omstander kon het slachtoffer uiteindelijk in veiligheid brengen door hem mee terug de winkel in te nemen. De verdachten gingen er na de mishandeling vandoor.

Stor noemt het een laffe daad. De politie houdt er rekening mee dat het geweld gerelateerd is aan de seksuele geaardheid van het slachtoffer.