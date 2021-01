Een 33-jarige vrouw is donderdag overvallen op de Jan Vrijmanstraat op IJburg. De daders deden alsof ze pakketbezorgers waren, maar ze bleken gewapend. De vrouw hield lichte verwondingen aan de woningoverval over.

Rond 8.30 uur belde één van de overvallers aan met een pakketje. Toen de vrouw later de deur opendeed, kwam de bezorger de woning binnen. De bewoonster kreeg een trap en zag dat er ook een handlanger de woning binnenkwam.

De vrouw werd met een vuurwapen bedreigd en moest toezien hoe de twee de woning doorzochten en er uiteindelijk met haar persoonlijke eigendommen vandoor gingen.

Het slachtoffer vertelde donderdag tegen De Telegraaf dat ze bewust vijf minuten had gewacht met het opendoen van de deur, maar dat de overvallers buiten stonden te wachten. "Op dit moment overheerst de woede. Om dit te doen bij een moeder met een kind gaat elke grens van menselijkheid voorbij."

Signalementen van de overvallers

De politie heeft de signalementen van de overvallers vrijgegeven. De eerste man heeft een licht getinte huidskleur, is tussen de 1,80 en 1,90 meter lang en heeft een slank potstuur. Hij droeg een te grote jas, mogelijk oranje van kleur, een zwart mondkapje en een zwarte pet.

De tweede overvaller heeft een donkere huidskleur, is tussen de 1,65 en 1,75 meter lang , heeft een normaal tot dik postuur en heeft krullen of kroeshaar. Ook hij droeg een zwart mondkapje en een zwarte pet. Verder had hij een soort regenjas aan.

De politie vraagt getuigen zich te melden.