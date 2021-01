Minimaal tweehonderd betogers zullen zondag tegen fascisme gaan demonstreren op het Museumplein in Amsterdam. De aanleiding voor het protest is de bestorming van het Capitool in de Verenigde Staten, maar het protest is breder, meldt Chaja Merk, woordvoerder van een van de organisaties die aan de actie mee doet.

Meer dan tien organisaties zijn bij het protest betrokken, onder meer Extinction Rebellion en Code Rood.

"De toenemende agressie waarmee extreemrechtse groepen wereldwijd te werk gaan, gaan de grenzen voorbij", zegt Merk, woordvoerder van Extinction Rebellion. "Wij willen een luid en duidelijk tegengeluid laten horen."

Duizenden boze mensen gaven woensdag gehoor aan Donald Trumps oproep om naar de Senaat op te trekken. Mensen handen onder meer antisemitische vlaggen bij zich.

"De alsmaar groeiende opkomst van extreemrechts is een directe bedreiging tegen onze democratie en inclusieve mensenrechten. Dit kunnen we niet laten gebeuren", zegt Merk.

"Dat kan alleen door de handen ineen te slaan en een tegenbeweging op te laten bloeien. Een beweging die staat voor sociale gelijkheid, solidair is met onderdrukte groepen en opstaat voor een eerlijke democratie."

Het protest begint zondag om 15.00 uur. Merk laat weten dat de demonstranten op 1,5 meter van elkaar zullen staan en mondkapjes dragen. Ook wordt er desinfectiemiddel uitgedeeld.